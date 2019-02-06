Українці назвали найбільш популярні форми соціального протесту

Участь у голосуванні також сприймається як протест

В декабре 2018 года в акциях социального протеста готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Наибольшее количество людей, как и раньше, готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной компании (32%), сбор подписей под коллективными требованиями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%).

От 3% до 4% респондентов отмечали, что готовы принять участие в таких акциях, как бойкот, несанкционированные митинги и демонстрации, угроза забастовкой, забастовка, пикетирование государственных учреждений.

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Как отметили в КМИС, вопрос о том является ли участие в избирательной компании формой протеста или наоборот исполнением гражданского долга и лояльным к власти поведением, является дискуссионным. "Часть избирателей принимает участие в выборах, чтобы выразить свой протест, часть - чтобы поддержать власть. Мы оставили участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими, как украинскими, так и международными исследованиями", - комментируют социологи.

КМИС провел опрос с 1 по 30 декабря 2018 года среди 2034 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, в декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. По данным КМИС, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в ноябре - декабре 2018 года, только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате будущих выборов президента улучшится.