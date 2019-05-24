Українці назвали місячні витрати на різні харчові продукти

Державна служба статистики оприлюднила дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІV кварталі 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, було опитано 8051 господарство. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб.

Дані показують, що у середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 3649 грн на місяць. Найбільшу статтю становлять м'ясо та м'ясопродукти - 23,3% або 850 на місяць. Суттєвими є витрати на хліб і хлібопродукти - 16,5% або 599 грн. Далі йдуть молоко, сир та яйця (13,6% абр 496 грн на місяць).

За овочі, включаючи картоплю, українці платять 6,7% або 245 грн. На сало одна родина витрачає 2,2% або 82 грн на місяць.

Грошові витрати домогосподарств на харчування

Дані: ukrstat.gov.ua

За даними Держстату, середні грошові витрати одного домогосподарства у ІV кварталі 2018 року становили 7854 грн на місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, підприємствами роздрібної торгівлі у 2018 році було продано продовольчих товарів на 289,7 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2018 році серед усіх товарів частка вітчизняної продукції становить 53,2%, серед продовольчих товарів - 81,4%, серед непродовольчих товарів - 31,7%.