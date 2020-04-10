Українці назвали улюблені свята

У 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень та Новий рік. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, проведеного у лютому, найпопулярнішими офіційними святами українців є:

Різдво Христове - 79%

Пасха (Великдень) - 77%

Новий рік - 74%

Міжнародний жіночий день - 40%

День Перемоги - 33%

Трійця - 31%

День Незалежності України - 19%

За даними опитування, найменш популярні офіційні свята українців - День захисника України (13%), День міжнародної солідарності трудящих (11%) і День Конституції (7%).

Порівняно з 2018 роком (у 2019 році питання не ставилося) зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленими святами: Пасху (Великдень) - з 82% до 77%, Різдво (з 81% до 79%), Новий рік (з 79% до 74%), Міжнародний жіночий день (з 45% до 40%), Трійцю (з 35% до 31%).

Натомість збільшилася кількість тих, хто вважає улюбленими свята: День Незалежності України (з 16% до 19%), День захисника України (з 11% до 13%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 8 по 18 лютого 2020 року серед 2038 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) прийняв рішення відмовитися від загальних посвячень під час Великодніх свят в храмах і на прихрамових територіях.

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, в трійку улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік. Міжнародний жіночий день знаходиться на четвертому місці, його люблять 42,9% опитаних.