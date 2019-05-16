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Українці висловили своє ставлення до мовних квот на телебаченні

Новини » Суспільство    16.05.2019 - 15:56
Українці висловили своє ставлення до мовних квот на телебаченні
Мітинг з вимогою прийняти закон про функціонування української мови біля Верховної ради (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість підтримують квоти, проти квот виступають лише чверть громадян

Дві третини (67,5%) українців підтримують квоти на використання української мови на телебаченні. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг".

Відповідаючи на питання щодо норми про те, що 75% ефірного часу українських загально-національних каналів мають транслюватись програми українською мовою, 39% респондентів заявили, що підтримують таку норму.

Ще 22,9% респондентів сказали, що підтримують встановлення квоти на україномовні програми, але вважають, що цей відсоток повинен бути нижчим (наприклад, 50%).

Крім того, 5,2% громадян заявили, підтримують встановлення квоти на україномовні програми, але вважають, що цей відсоток повинен бути вищим (наприклад, 90%).

Крім того, 23,8% не підтримують встановлення подібних квот, оскільки телеканали самі повинні вирішувати, якою мовою транслювати програми.

Українці висловили своє ставлення до мовних квот на телебаченні

ratinggroup.ua

Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 серед 3000 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках становлять 1,10 - 1,83%.

Нагадаємо, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.

Згідно із законом про мову, через п'ять років тижневий обсяг мовлення загальнонаціональних або регіональних ЗМІ українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач та / або фільмів в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00 (було не менше 75%).

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