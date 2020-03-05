Українці назвали головні гендерні ролі жінок і чоловіків

Абсолютна більшість українців згодні з твердженнями, що найважливіше завдання жінки - піклуватися про дім і сім'ю (83%) і те, що найважливіше завдання чоловіка - це заробляння грошей (75%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 78% респондентів згодні з тим, що жінки частіше ніж чоловіки приймають рішення, виходячи із своїх емоцій. Крім того, 67% згодні з тим, що не припустимо, коли чоловіки плачуть (25% - не погоджуються), 68% згодні, що жінки мають менше свободи через сімейні обов'язки (27% - не згодні).

З тезою, що жінки менше зацікавлені, ніж чоловіки в занятті відповідальних політичних посад, згодні 51% (не згодні 34%).

З твердженням, що жінки не мають відповідних знань і навичок для того, щоб займати відповідальні посади в політиці не згодні майже дві третини опитаних (62%), згодні - 29%.

Як зазначають соціологи, з тезами про те, що жінки частіше приймають свої рішення під впливом емоцій, допустимість плачу чоловіків, меншої кількості свободи жінок через сімейні обов'язки і меншу зацікавленість жінок у занятті відповідальних посад погоджувалися найчастіше саме жінки, а не чоловіки.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 21-25 лютого 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group проведеного у 2019 році, більшість українців (від 56% до 68%) вважають, що у сферах суспільного життя чоловіки і жінки мають рівні права для своєї самореалізації.

Відзначимо, за даними Держстату, середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2019 року становить 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).