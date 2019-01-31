Українці назвали головну проблему для них особисто

Найбільше громадян хвилює висока інфляція

Важнейшими проблемами, которые волновали граждан Украины в конце 2018 года, явлюят социально-экономические. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 62% респондентов назвали среди главных проблем рост цен, 28% систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицу, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.

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В то же время важнейшим среди проблем для Украины в целом граждане называют военные действия на Донбассе (49%) и коррупцию в государственных органах (45%).

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Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI) с 13 по 27 декабря 2018 года среди 2400 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент достижимости респондентов - 62,7%.

Напомним, по данным опроса Института социологии НАНУ, важнейшими угрозами в 2018 году украинцы считают рост цен (74%), безработицу (58%) и невыплату зарплат и пенсий (57%).

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в ноябре - декабре 2018 года, только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате будущих выборов президента улучшится.