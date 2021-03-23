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Продукти і комуналка: на що українці витрачали гроші у 2020 році

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 14:24
Продукти і комуналка: на що українці витрачали гроші у 2020 році Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд грн, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за 2020 рік були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 41,0%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 14,1%.

Далі йдуть "Транспорт" - 8,6%, "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" - 7,6%.

Крім того, на "охорону Здоров'я" українці витрачають 6,1%, на "Одяг і взуття" - 4,7%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла" - 3,8%, на "Відпочинок і культуру" - 3,4%, на "Зв'язок" - 2,8%, на "Ресторани та готелі" - 2,6%, на "Освіту" - 1,2%, "Різні товари та послуги" - 4,1%.

Продукти і комуналка: на що українці витрачали гроші у 2020 році

Як повідомляло РБК-Україна, падіння ВВП України у 2020 році на 4,0% замість очікуваного зростання на 3,3% призвело до того, що в середньому кожен житель країни позбувся близько 8% свого потенційного добробуту.

Відзначимо, за прогнозом уряду, за підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%.

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