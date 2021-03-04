Українці змінюють звички: як використовують платіжні картки

Як зазначається в повідомленні, безготівкові операції з використанням платіжних карток стають все більш популярними серед українців.

Сума безготівкових операцій становила 55,8% від усіх операцій із картками (за підсумками 2019 року - 50,3%). П’ять років тому ці показники були значно нижчими - 70% та 35% відповідно.

Загалом, у 2020 році проти 2019 року кількість безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилася на 25% та становила 5 211,2 млн шт., а сума - на майже 23% та досягла 2 208,7 млрд грн.

Як наслідок, кількість операцій отримання готівки у 2020 році знизилася на 11,7%, а сума - на 1,7%.

Водночас у 2020 році українці змінювали свої платіжні звички. Про це свідчить динаміка середніх сум безготівкових операцій із платіжними картками. Наприклад, середня сума операції переказу з картки на картку за рік зменшилася на 10,3%, до 1 444 грн; середня сума операції в платіжних терміналах (pos-терміналах) - на 5%, до 229 грн. Також середня сума операції в мережі Інтернет зросла до 338 грн.