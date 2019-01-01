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З 1 січня починається поетапна монетизація субсидій

Новини » Економіка    01.01.2019 - 09:00
З 1 січня починається поетапна монетизація субсидій
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всім одержувачам субсидій доведеться заново подати документи

Перший етап монетизації субсидій починається з 1 січня 2019 року і торкнеться нових одержувачів допомоги з бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.

Згідно з документом, з 1 січня субсидії будуть монетизовані для тих, вперше звернеться за допомогою.

З 1 травня 2019 року будуть монетизуватися субсидії для всіх одержувачів за неопалювальний сезон, а з жовтня монетизація охопить 100% одержувачів.

Уповноваженим банком для монетизації визначили Ощадбанк.

Всім отримувачам пільг і субсидій обов'язково потрібно в травні подати заяву на монетизацію та декларацію про доходи до управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних. В Ощадбанк йти не потрібно, рахунок буде відкритий автоматично.

На кожного одержувача субсидій, після опрацювання заяви на монетизацію, буде автоматично відкрито персональний аккаунт в банку, на якому будуть відображатися житлової субсидії у грошовій формі.

Персональний аккаунт буде мати спеціальний режим використання. Тобто кошти будуть направлятися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію і воду.

Ощадбанк щомісяця інформувати субсидиантов і пільговиків SMS-повідомлення про надходження коштів і їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезону - в червні - суми невикористаних коштів будуть перераховуватися на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії.

З 1 травня 2019 року призначення субсидій тим, хто отримував таку субсидію протягом опалювального сезону 2018/19 не в грошовій формі, здійснюється тільки після подання нових заяв та декларацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив поетапний старт монетизації субсидій з 1 січня 2019 року, а також визначив уповноважений банк для реалізації цього механізму.

Зазначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді 2018 року отримували 3349,1 тис. домогосподарств. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.

Число відмов у призначенні субсидій зросло з початком опалювального сезону, - комітет ВР Кількість отримувачів субсидій у жовтні зменшилася до 1,5 млн господарств
Теми: Опалювальний сезон
Новини України Ощадбанксубсідіїмонетизация
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