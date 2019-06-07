Українці в травні відновили продаж валюти

Населення України в травні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 215,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 190,8 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у травні чистий продаж валюти населенням становив 25,0 млн доларів, у той час як у квітні і березні спостерігалася чиста купівля (на 115,4 млн доларів і 77,3 млн доларів відповідно).

З початку року громадяни продали валюти на 71,2 млн доларів більше, ніж купили.

За даними НБУ, готівковий курс долара знизився за травень на 1,8% у продажу і на 1,8% в покупці, євро - на 2,3 % у продажу і на 2,3% в покупці.

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковою іноземною валютою:

Дані: bank.gov.ua

Нагадаємо, наприкінці травня гривня перебувала під девальваційним тиском на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн з ринками, що розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,32 грн/долар.