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Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Українці, які вимушені були шукати прихистку від війни в інших країнах, зокрема ЄС, через півроку знаходження там мають сплачувати податки у країні-перебування. В уряді шукають варіанти, як вирішити цю проблему.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Люди, які отримують гроші з України, тут з них утримується податок. Але якщо вони перебувають за кордоном більше півроку, то за законодавством податок має утримуватися й там. Виникає подвійне оподаткування. Проблема цього питання у тому, що на нього немає швидкого і простого рішення", - сказав Гетманцев.

За його словами, цим питанням займався Мінфін, у нього були перемовини з OECD. Тепер цією темою займається перший віце-прем'єр - міністр економіки пані Юлія Свириденко, яка намагається вирішити питання шляхом направлення листів до податкових служб іноземних країн.

"Дуже сміливий та незвичний спосіб вирішення проблеми, врегульованої у семи десятках двосторонніх міжнародних договорів. Разом з тим, це, безумовно, просте і швидке рішення. Чи ефективне - дізнаємося скоро. Це питання зараз на ній, ми очікуємо від неї якнайшвидшого вирішення. Переконаний, що їй вдасться вирішити проблему сотень тисяч українців швидше і ефективніше, ніж це робив би Мінфін", - сказав депутат.

Поки, за його словами, катастрофи з подвійним оподаткуванням точно немає, оскільки податки за податковий період 2022 року сплачуються у 2023 році.

"Якщо у березні ми розраховували на те, що війна буде не затяжною, то це питання взагалі не виникло б як таке. А оскільки десь у травні-червні ми вже зрозуміли, що швидко не вийде, то Мінфін почав цим займатися, почав перемовини", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України повідомив, що у разі переїзду на постійне місце проживання за кордон пенсія виплачується тільки в том випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

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