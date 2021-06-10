Українці набагато більше задоволені власним життям, ніж життям країни

Для оцінювання й моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС розробив два індекса: Індекс сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ) та індекс індивідуального благополуччя (ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до 100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації і незадоволеність, а 100 - на найвищі оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні чи власному житті.

Серед складових індексу ІСБ найнижча оцінка припадає на оцінювання економічного стану України - середнє для цього показника оцінюється в -54 бали. Якщо говорити про очікування того, яким буде життя в країні, оцінки були дещо вищими - середня за прогнозом оцінка для України становить -18 балів. Середня оцінка правильності напрямку розвитку України складає -24 бали і саме завдяки зростанню цього показника відбувається загальне підвищення індексу ІСБ.

Зростання індексу індивідуального благополуччя відбулось переважно за рахунок підвищення рівня оптимізму щодо життя родини в майбутньому і зростання оцінок матеріального становища родини, які, тим не менш, залишаються від’ємними.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 16 по 22 квітня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2003 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4%.