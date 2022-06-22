Українці - це європейці. Експерт пояснив, чому біженців так підтримують у ЄС
Українських біженців сприймають в Європі інакше, ніж інших. Річ у тім, що наші громадяни є дещо близькими до мешканців країн ЄС.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону".
У 2015 році Європа стикнулася з серйозними труднощами через міграційну кризу, яка стала найбільшою з часів Другою світової війни. Водночас європейці позитивно сприймають наших громадян, які рятуються від війни.
"По-перше, це через культурну близькість. Українці - це європейці, хоч і східні. За поглядами ми близькі до мешканців країн ЄС. По-друге, рівень освіти у нас справді високий. Практично всі українці мають середню освіту, на відміну від мігрантів з Азії та Африки. Наша адаптивність вища, ми можемо достойно конкурувати європейському на ринку праці", - відзначив заступник голови Інституту соціології НАН України Євген Головаха.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними виданням Bloomberg, країни ЄС мають намір надати Україні статус кандидата на вступ 23-24 червня.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішина зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.