Українці - це європейці. Експерт пояснив, чому біженців так підтримують у ЄС

Українських біженців сприймають в Європі інакше, ніж інших. Річ у тім, що наші громадяни є дещо близькими до мешканців країн ЄС.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону ".

У 2015 році Європа стикнулася з серйозними труднощами через міграційну кризу, яка стала найбільшою з часів Другою світової війни. Водночас європейці позитивно сприймають наших громадян, які рятуються від війни.

"По-перше, це через культурну близькість. Українці - це європейці, хоч і східні. За поглядами ми близькі до мешканців країн ЄС. По-друге, рівень освіти у нас справді високий. Практично всі українці мають середню освіту, на відміну від мігрантів з Азії та Африки. Наша адаптивність вища, ми можемо достойно конкурувати європейському на ринку праці", - відзначив заступник голови Інституту соціології НАН України Євген Головаха.