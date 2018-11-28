Українці довірили "Укргазбанку" майже 20 млрд гривень

Ілюстративне фото (прес-служба)

Депозитний портфель роздрібних клієнтів становить майже 20 млрд гривень

З початку 2018 року вклади фізичних осіб "Укргазбанку" збільшилися майже на 4 млрд гривень, що становить 33% приросту. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі банку.

У цілому депозитний портфель роздрібних клієнтів становить майже 20 млрд гривень. Показники відбивають високий рівень довіри до "Укргазбанку" серед населення і привабливість умов за депозитними програмами, заявили у прес-службі.

В "Укргазбанку" у 25% вкладників по два і більше розміщених депозитах. Середній термін розміщення становить 1,5 року. Умов депозитних програм розписані на сайті фінустанови.

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу "Укргазбанку" належить державі в особі Міністерства фінансів України. З 2015 року "Укргазбанк" входить в перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова №83 Кабінету міністрів України).

Також "Укргазбанк" на сьогодні є єдиним державним банком, який входить в ТОП-5 найбільш стійких банків України. За 10 місяців 2018 року чистий прибуток "Укргазбанку" становив 538 млн грн, що майже на 20% перевищує запланований показник.