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Украинцы доверили "Укргазбанку" почти 20 млрд гривен

Новости » Финансы    28.11.2018 - 16:30
Украинцы доверили "Укргазбанку" почти 20 млрд гривен
Иллюстративное фото (пресс-служба)

Депозитный портфель розничных клиентов составляет почти 20 млрд гривен

С начала 2018 года вклады физических лиц "Укргазбанка" увеличились почти на 4 млрд гривен, что составляет 33% прироста. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.

В целом депозитный портфель розничных клиентов составляет почти 20 млрд гривен. Показатели отражают высокий уровень доверия к "Укргазбанку" среди населения и привлекательность условий по депозитным программам, заявили в пресс-службе. 

В "Укргазбанке" у 25% вкладчиков по два и более размещенным депозитам. Средний срок размещения составляет 1,5 года. Условия депозитных программ расписаны на сайте финучреждения. 

Напомним, 94,94% уставного капитала "Укргазбанка" принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года  "Укргазбанк" входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета министров Украины).

Также "Укргазбанк" на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины. За 10 месяцев 2018 года чистая прибыль "Укргазбанка" составила 538 млн грн, что почти на 20% превышает запланированный показатель.

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