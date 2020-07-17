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Румунія продовжила заборону на в'їзд іноземців

П'ятниця 17 липня 2020 19:36
Румунія продовжила заборону на в'їзд іноземців
Фото: перевірка документів на кордоні (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Заборона на в'їзд буде діяти до 15 серпня

Уряд Румунії прийняв рішення продовжити в'їзд на територію країни іноземцям до 15 серпня, в тому числі і для українців. Однак транзит через країну можливий.

Про це повідомляє посольство України в Румунії.

Наголошується, що на територію країни можуть в'їжджати:

  • члени сім'ї громадян Румунії;
  • члени сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії;
  • ті, у кого є довгострокові візи, посвідка на проживання або еквівалентний документ посвідці на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства ЄС;
  • особи, які в'їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, посвідкою на проживання або іншим еквівалентним документом;
  • дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу;
  • особи у режимі транзиту, у тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;
  • пасажири, які подорожують по імперативним мотивам;
  • особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин;
  • іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання;
  • іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном;
  • іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту;
  • члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії

Транзит по території Румунії дозволений тільки за наступних умов:

  • тільки в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії - мапа;
  • за наявності відповідних документів, що підтверджують транзитну мету поїздки та дають підстави для в'їзду в країну проходження;
  • транзитний проїзд до країни, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий при наявності документів, що підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю і тд.) та дають підстави для в'їзду в країну проходження.

Нагадаємо, у МОЗ назвали головна умова для відкриття кордонів ЄС для українців.

Крім того, Євросоюз відновив так званий "зелений список" країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію країн-учасниць ЄС.

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