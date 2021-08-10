ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 серпня 2021 11:11
Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку серпня 2021 року Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів підтримали б 28,8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У порівнянні з кінцем серединою червня (32,4%) рейтинг президента знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка 17,0% опитаних (у червні - 17,2%), за Юрія Бойка - 16,2% (у червні - 13,0%), за Юлію Тимошенко - 11,4% (у червні - 9,8%).

Крім того, планують голосувати за Ігоря Смешка - 5,9%, за Олега Ляшка - 2,8%, Володимира Гройсмана - 2,7%, за Руслана Кошулинського - 2,6%, за Дмитра Разумкова - 2,3%, Анатолія Гриценка - 1,7%, Віталія Кличка - 0,9%, за Олександра Вілкула - 0,9%.

Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 60,7% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко - 39,3%.

Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

У разі виходу в другий тур Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували б 68,0%, за Бойка - 32,0%.

Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч"за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України пройшли наприкінці липня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський 27,7% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. У порівнянні з початком місяця (29,1%) рейтинг чинного президента дещо знизився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Рейтинг
NEWS
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності