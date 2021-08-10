Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

На початку серпня 2021 року Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів підтримали б 28,8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У порівнянні з кінцем серединою червня (32,4%) рейтинг президента знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка 17,0% опитаних (у червні - 17,2%), за Юрія Бойка - 16,2% (у червні - 13,0%), за Юлію Тимошенко - 11,4% (у червні - 9,8%).

Крім того, планують голосувати за Ігоря Смешка - 5,9%, за Олега Ляшка - 2,8%, Володимира Гройсмана - 2,7%, за Руслана Кошулинського - 2,6%, за Дмитра Разумкова - 2,3%, Анатолія Гриценка - 1,7%, Віталія Кличка - 0,9%, за Олександра Вілкула - 0,9%.

Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 60,7% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко - 39,3%.

У разі виходу в другий тур Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували б 68,0%, за Бойка - 32,0%.