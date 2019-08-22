Українці дали оцінку рокам незалежності країни

Думки українців поділилися щодо років незалежності з 1991 року 26% граждан вважають, що більше було позитивного, 23% - негативного. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС.

За даними опитування, більшість громадян (46%) схиляється до думки, що за роки незалежності було порівну й позитивного, й негативного.

Водночас порівняно з 2011 роком ці оцінки істотно позитивніші: тоді 31% опитаних відповіли, що більше було негативного і лише 13,5% відповіли, що більше було позитивного.

dif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології серед 2040 респондентів з 8 по 20 серпня 2019 року по всій Україні крім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців не хочуть відновлення Радянського Союзу. Хочуть відновлення СРСР 11% респондентів і ще 22% теж хочуть, але розуміють, що в сучасних умовах це нереально.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року в Україні в 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України. За даними опитування, якби сьогодні перед українцями знову постав вибір про незалежність країни, то 82% проголосували б за (в 2012 році таких було 62%).