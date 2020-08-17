Українці дали оцінку діям президента, уряду та парламенту

Дії та заяви президента Володимира Зеленського, зроблені у червні-липні 2020 року, схвалюють 40% українців (в попередньому опитувані - 38%). Водночас 44% дають негативну оцінку (в попередньому опитувані - також 44%).

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного на початку серпня 2020 року.

Як зазначають соціологи, різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, знову є від’ємною і становить мінус 4 відсоткових пунктів.

Крім того, 22% опитаних в серпні схвалюють дії Кабінету міністрів (22% в червні); 62% - не схвалюють (59% в червні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 40 відсоткових пунктів.

У серпні 20% українців схвалюють дії Верховної Ради (21% в червні); 63% - не схвалюють (62% в червні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 43 відсоткових пунктів.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 7 по 11 серпня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, якби вибори президента України відбулися наприкінці липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 33,4% громадян.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині липня 2020 року за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян.