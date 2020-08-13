У другому турі виборів Зеленський знову переміг би Порошенка

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг Зеленського знижується, але він поки що не має конкурентів

Якщо б вибори президента України відбулися наприкінці липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 33,4% громадян (серед тих, хто визначився та піде на вибори). У другому турі він може отримати 68,4% голосів.

Про це свідчать дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова.

За даними опитування, в першому за Петра Порошенка планують голосувати 17,8% виборців, за Юрія Бойка - 15,7%, за Юлію Тимошенко - 8,8%, за Ігоря Смешка - 8,8%.

У другому турі Зеленський може отримати 68,4% голосів виборців, Порошенко - 31,6%.

Спільне опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова проведене 21 - 28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині липня 2020 року за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян.

Зазначимо, у першому турі президентських виборів 31 березня 2019 року Володимир Зеленський отримав 30,2% голосів, Петро Порошенко - 16%. У другому турі 21 квітня за Зеленського проголосували 73,2% виборців, за Порошенка - 24,5% українців.