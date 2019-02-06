Українці все частіше віддають перевагу імпортним медпрепаратам

Ілюстративне фото (УНІАН)

Така тенденція спостерігається протягом останніх трьох років

Українці все частіше віддають перевагу імпортним препаратам. Про це повідомляє РБК-Україна у матеріалі "Хворіти собі дорожче: чому в Україні зростають ціни на ліки і як вони зміняться у цьому році".

Як зазначається, ця тенденція спостерігається приблизно з 2015-2016 років, тобто, після того як українська економіка почала відновлюватися після кризи 2014 року.

За підсумками минулого року ринкова частка імпортних препаратів в упаковках склала 28,5%, а в грошовому вираженні – 62,5%.

РБК-Україна писало, що ціни на ліки можуть знову зрости у 2019 році. Деякі постачальники в своїх нових контрактах з аптеками заклали подорожчання медикаментів на 4-20%.

Нагадаємо, у 2018 році середня вартість однієї упаковки ліків в українських аптеках зросла порівняно з 2017 роком майже на 19% – до 65,1 гривні.

Крім того, в Україні поступово зростає споживання рецептурних ліків. Зростання попиту пояснюють зниженням рівня доходів населення. Однак від призначених лікарями рецептурних ліків українці відмовитися не можуть.