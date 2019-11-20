"Нафтогаз" зобов'яжуть зафіксувати ціну газу до кінця опалювального сезону

Фото: Олексій Оржель (brdo.com.ua)

Оскільки ціна газу може зрости у два-три рази, "Нафтогаз" буде зобов'язаний запропонувати фіксовану ціну

Кабінет міністрів спільно з НАК "Нафтогаз України" розробляє рішення, згідно з яким з 1 січня 2020 року громадянам запропонують певну страхову ціну на газ, яку вони зможуть обрати до кінця опалювального сезону. Про це в інтерв'ю 24 каналу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Як зазначив міністр, це так званий ринковий інструмент під назвою "контракти на майбутнє".

"Чому це так важливо? Тому що населення не повинно 31 грудня мати одну ціну, а з 1 січня - іншу, в два-три рази більше. Це абсолютно неправильно і незрозуміло. Тому уряд зараз робить ці важливі кроки для того, щоб збалансувати вартість газу", - сказав він.

За його словами, споживач зможе відмовитися від такої застрахованої ціни на газ. "А така відмова може нести як позитивний, так і негативний результат", - додав він.

Оржель такоже повідомив, що сьогодні страхову ціну оцінують у межах 7 тис. грн за 1 тис. кубометрів з ПДВ.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ціни на газ в Україні у зимові місяці будуть зростати через збільшення світового попиту і можливої газової кризи через зупинку транзиту по території України.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для населення у листопаді 2019 року на 14,7%. Для промисловості ціни зросли на 18,4-19,6%.