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Для українців із зони ООС змінили умови по виплатам кредитів. Зеленський підписав закон

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Субота 12 червня 2021 09:34
Для українців із зони ООС змінили умови по виплатам кредитів. Зеленський підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1451-ІХ "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції". Верховна рада ухвалила документ 19 травня.

Про це повідомляють в Офісі президента.

Закон скасовує заборону нараховувати пені та штрафу на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року громадяни України, котрі проживають на території проведення антитерористичної операції (крім окремо визначених населених пунктів).

Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

"Тобто українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості", - пояснюють в Офісі Зеленського.

Також, згідно з документом, скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

Таким чином залишиться в дії заборона виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об’єкт іпотеки.

"Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України", - додають в ОП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше РБК-Україна писало, що переселенцям хочуть обмежити розмір відсотків за користування кредитами. Це пропонує відповідний законопроект №2329.

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