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Українців чекає важка зима. Що буде з опаленням і тарифами

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Київ, Понеділок 13 червня 2022 12:20
Українців чекає важка зима. Що буде з опаленням і тарифами Фото: голова комітету Ради з енергетики Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Підготовка до нового опалювального сезону в Україні повинна бути здійснена за кількома напрямками. Оскільки ця зима буде дуже важкою, зокрема, через можливі провокації з боку російських окупантів.

Про це заявив голова Комітету Верховної ради з енергетики Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Перш за все, це запаси вугілля, газу і готовність інфраструктури для того, щоб у нас кожна людина могла отримати тепло і електроенергію. Коли я говорю про інфраструктуру, це перш за все мережі. Тому сьогодні проходять і робочі наради, різні процеси, щоб вже зараз почати накопичувати газ в підземних газосховищах і вугілля для вугільних електростанцій", - розповів він.

За словами Геруса, російські окупанти будуть робити все можливе, щоб ускладнити для України проходження зимового періоду.

"Україна готується. Я думаю, що ми зробимо так, щоб ця зима у всіх була світла, тепло і Україна була підготовлена. Нічого не повинно подорожчати до зими для населення, у нас завдання стоїть - тарифи не повинні змінюватися, бути такими, як сьогодні", - підкреслив він.

Голова комітету Ради вважає важливим, щоб за існуючими тарифами зберігалася платіжна дисципліна і щоб люди оплачували ті тарифи, які є сьогодні.

"На сьогодні не стоїть питання підвищення тарифів. Стоїть завдання, щоб тарифи залишалися незмінними принаймні цього року", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що майбутній опалювальний сезон буде найскладнішим в історії. Чиновники вже почали підготовку і створили спеціальний штаб.

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Україна Тарифи на ЖКГ Опалювальный сезон
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