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Кількість заражених коронавірусом на лайнері в Японії збільшилася до 20

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 05:31
Кількість заражених коронавірусом на лайнері в Японії збільшилася до 20
Фото: круїзний лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Раніше повідомлялося про 10 постраждалих

Кількість заражених коронавірусом серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess зросла до 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.

Раніше повідомлялося, що принаймні 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV. Серед пасажирів і членів екіпажу було вироблено понад 200 заборів проб на наявність вірусу, і як мінімум в десятьох осіб тест показав позитивні результати.

Нагадаємо, Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту після того, як у 80-річного пасажира, який знаходився на судні минулого місяця зійшов з лайнера в Гонконзі, підтвердився випадок інфікування китайським коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

Пасажири і члени екіпажу, в тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні мінімум 14 днів.

РБК-Україна писало, що біля берегів Японії на борту заблокованого з-за виявленого захворювання коронавірусом круїзного лайнера знаходяться 25 українців. Всього на судні 237 пасажирів і членів екіпажу. Є серед інфікованих українці, поки невідомо.

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