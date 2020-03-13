Українців просять утриматися від поїздок в Грецію через коронавірус

У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в окремих регіонах Греції захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених регіонів префектури Західної Греції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Мова йде про райони Іліа і Ахаїа на півострові Пелопонес, а також острова Закінтос, де зафіксовано найбільшу кількість випадків захворювання і є найбільший ризик зараження.

Громадянам України, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом населених пунктів, повідомити про своє місце перебування та контактні дані посольству України в Грецькій Республіці або зареєструватися на веб-ресурсі "ДРУГ".

Органами влади Греції запроваджено карантинні заходи у п’яти муніципалітетах регіону Ахаїа (адміністративний центр в м. Патра), семи муніципалітетах регіону Іліа (адміністративний центр в м.Піргос) Префектури Західної Греції на півострові Пелопонес, а також острові Закінтос.

Громадян України, які планують подорож до Греції або наразі перебувають в країні, просять дотримуватися таких првил:

Уникати контактів з тваринами, ринків продажу тварин і продуктів тваринного походження, птахів і морепродуктів;

Уникати контактів із особами, які мають симптоми респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів (кашель тощо);

Суворо дотримуватися заходів особистої гігієни.

Також, громадянам України, які планують подорож до Греції, необхідно придбати медичний страховий поліс.

У разі підвищення температури тіла, кашлю, ускладненого дихання або при поверненні з Китаю впродовж періоду, що не перевищує 14 днів, слід телефонувати на номер "гарячої" лінії 1135.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало утриматися від поїздок до 11 країн через розповсюдження нового типу коронавірусу. Максимально обережно потрібно ставитися до поїздок в Італію, Єгипет, Туреччину, Таїланд, Об’єднані Арабські Емірати, Іспанію, Францію, Грецію, Китай, Південну Корею, Японію.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям щодо візитів до Сполучених Штатів Америки у зв'язку з введенням обмежень на в'їзд іноземців з Європи.