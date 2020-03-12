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МЗС України закликало утриматися від поїздок до 11 країн

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 14:32
МЗС України закликало утриматися від поїздок до 11 країн
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Утриматися потрібно від поїздок в Італію, Єгипет, Туреччину, Таїланд, Об’єднані Арабські Емірати, Іспанію, Францію, Грецію, Китай, Південну Корею, Японію

Міністерство закордонних справ України закликало утриматися від поїздок до 11 країн через розповсюдження нового типу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулебы, максимально обережно потрібно ставитися до поїздок в Італію, Єгипет, Туреччину, Таїланд, Об’єднані Арабські Емірати, Іспанію, Францію, Грецію, Китай, Південну Корею, Японію.

"У мене є зараз заклик до всіх громадян України, які все ще планують або вже запланували, але ще не поїхали в туристичну подорож. Міністерство закордонних справ закликає вас утриматися від туристичних подорожей до країн, уражених коронавірусом. Особливо це стосується найбільш популярних напрямків серед наших громадян - це Єгипет, Таїланд та інші", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що поки відомо про 5 випадків зараження коронавірусом серед українців закордоном. За його словами, більшість хворих на коронавірус українців знаходиться в Японії. Станом на зараз нам відомо про 1 громадянина в Італії. Ще четверо в Японії.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство закордонних справ оголосило підготовку другого етапу евакуації громадян України з Китаю.

Станом на ранок 12 березня в Італії зафіксовано понад 12 тис. випадків зараження коронавірусом. Від вірусу померли 827 осіб. В Японії підтверджено 639 заражень з 16 смертельними випадками.

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