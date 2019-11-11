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Українців просять утриматися від поїздок на власних автомобілях через негоду

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 15:24
Українців просять утриматися від поїздок на власних автомобілях через негоду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить водіїв утриматися від поїздок на власних автомобілях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, 12 листопада по всій Україні очікується туман, при якому видимість становитиме 200-500 метрів. При цьому наголошується, що в західних областях, крім того, очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду.

"Бережіть себе і своїх близьких, утримайтеся від поїздок на автомобілях, якщо не дуже терміново", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну на кілька днів охопить сильний вітер. Зокрема, з 11 листопада антициклон підніме сильний вітер на заході і півночі України, який до 15 листопада охопить практично всю Україну. Очікується, що вітер буде південно-східного напрямку.

Крім того, з завтрашнього дня в Україні закінчаться дощі, оскільки атмосферний фронт, який приніс сильні опади, переміщається із заходу на схід і вже до вечора залишить територію країни.

Додамо, що у Києві з четверга похолодає до +7. Вітер буде південно-західний, поривчастий. Температура повітря вночі від +5 до +8, вдень від +9 до +11. У середу В столиці потеплішає до +14, з четверга і до кінця тижня похолоднішає від +7 до +10.

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