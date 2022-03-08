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Українців попередили, що ворожі хакери поширюють шкідливий файл

Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді ворог намагається завдати удару з усіх фронтів. Також хакери продовжують атакувати українські інформаційні ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв’язку.

Зокрема, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".

Також згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом.

Важливо, що його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.

Окрім того, у разі виявлення такого файлу, потрібно ізолювати комп'ютери та повідомити про це CERT-UA.

Раніше ми повідомляли, що ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ.

Також ми писали, що розвінчали черговий фейк про те, що воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку.

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