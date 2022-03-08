Українців попередили, що ворожі хакери поширюють шкідливий файл

Зокрема, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".

Також згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом.

Важливо, що його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.

Окрім того, у разі виявлення такого файлу, потрібно ізолювати комп'ютери та повідомити про це CERT-UA.