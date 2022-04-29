ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сили оборони можуть потрапити під обстріл. Генштаб попереджає про можливі провокації на кордоні з РФ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 19:28
Сили оборони можуть потрапити під обстріл. Генштаб попереджає про можливі провокації на кордоні з РФ Фото: військові РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

На кордоні Курської та Брянської областей війська РФ періодично обстрілюють позиції ЗСУ та прикордонні села України. Так окупанти намагаються утримати резервні сили ЗСУ, аби ті не переходили у східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник, шляхом утримання відповідного комплекту військ намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України з Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності", - повідомляють в Генштабі.

Там припускають здійснення противником демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є ймовірність обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України надав оперативну інформацію про рівень загрози на кордоні з Білоруссю, де сусідня країна продовжує зберігати значну кількість військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
65-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
65-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я