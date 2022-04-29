Сили оборони можуть потрапити під обстріл. Генштаб попереджає про можливі провокації на кордоні з РФ
На кордоні Курської та Брянської областей війська РФ періодично обстрілюють позиції ЗСУ та прикордонні села України. Так окупанти намагаються утримати резервні сили ЗСУ, аби ті не переходили у східному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"На Сіверському напрямку противник, шляхом утримання відповідного комплекту військ намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України з Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності", - повідомляють в Генштабі.
Там припускають здійснення противником демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є ймовірність обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України надав оперативну інформацію про рівень загрози на кордоні з Білоруссю, де сусідня країна продовжує зберігати значну кількість військ.
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