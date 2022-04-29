Сили оборони можуть потрапити під обстріл. Генштаб попереджає про можливі провокації на кордоні з РФ

На кордоні Курської та Брянської областей війська РФ періодично обстрілюють позиції ЗСУ та прикордонні села України. Так окупанти намагаються утримати резервні сили ЗСУ, аби ті не переходили у східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"На Сіверському напрямку противник, шляхом утримання відповідного комплекту військ намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України з Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності", - повідомляють в Генштабі.

Там припускають здійснення противником демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є ймовірність обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.