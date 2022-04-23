РФ погрожує обстріляти церкви на Великдень: вірян закликали бути пильними

Правоохоронці закликають українських вірян бути пильними на Великдень та уникати масових скупчень. Оскільки Росія фактично погрожує обстріляти церкви в цей день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.

"Великдень - одне з найважливіших свят для всіх християн. Але для рашистів немає нічого святого. ​​Тож правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними: міноборони рф фактично зараз погрожує обстріляти українські церкви у Великодню ніч. Численні бобардування святинь яскраво свідчать про те, що у росії відсутня будь-яка повага до церков", - йдеться в повідомленні.

Тож СБУ та Нацполіція рекомендують главам церков мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

"Будь ласка, заради безпеки утримайтеся від масових скупчень у культових спорудах. Дотримуйтеся правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями", - закликали в повідомленні.

Там також додали, що великодні богослужіння для християн східного обряду будуть доступні в онлайн-форматі та телебаченні.

Нагадаємо, в Луганській області на Великдень у храмах не буде богослужінь.

Також у Львові не проводитимуться нічні богослужіння під час Великодня. Однак, до молитви можна долучитися до комендантської години та наступного дня зранку.

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