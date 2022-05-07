Українців попередили про загрозу кібератак 9 травня: як себе убезпечити

На 9 травня в Україні очікується активізація та посилення кібератак. У зоні ризику не тільки держустанови і критична інфраструктура, а й звичайні українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку.
Повідомляється, що користувачі можуть стати об'єктами російських кібератак. Зазвичай на святах активізуються звичайні кіберзлочинці, мета яких - вкрасти гроші, отримати доступ до акаунтів і шантажувати людей.
Заходи для того, щоб убезпечити себе від кібератак:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кібератаки на Україну тривають, але вони вже могли досягти свого максимального потенціалу, оскільки російські хакери теж страждають через санкції.
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