Українців попередили про сильні пориви вітру завтра
Фото: ДСНС попередила про сильні пориви вітру 25 серпня (unsplash com)
Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в деяких регіонах України у четвер, 25 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Увага! 25 серпня вдень у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, цей робочий тиждень принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Тому бажано не забувати парасольку і не втрачати сонцезахисні окуляри, вони ще можуть стати в пригоді.
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