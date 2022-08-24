ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупредили о сильных порывах ветра завтра

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 13:25
Украинцев предупредили о сильных порывах ветра завтра Фото: ГСЧС предупредила о сильных порывах ветра 25 августа (unsplash com)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых регионах Украины в четверг, 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Внимание! 25 августа днем в восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, эта рабочая неделя принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Поэтому желательно не забывать зонт и не терять солнцезащитные очки, они еще могут пригодиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам