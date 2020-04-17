Українців попередили про нові рекомендації для поїздок у країни ЄС

Єврокомісія підготувала нові рекомендації щодо впровадження тимчасового обмеження на необов'язкові поїздки в Євросоюз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Естонії.

Зокрема передбачається:

1. Продовжити тимчасове обмеження всіх необов'язкових подорожей з третіх країн на територію ЄС+. Відповідно до Кодексу Шенгенських кордонів та національного законодавства, прийнятого для забезпечення узгодженості дій у боротьбі з COVID-19, прикордонним органам ЄС дозволяється відмовляти у в'їзді громадянам третіх країн у разі, якщо вони мають відповідні симптоми, перебували в зоні ризику зараження і можуть потенційно становити загрозу для здоров'я населення

Також держави-члени ЄС можуть застосовувати заходи, зокрема, вимагати від громадян, які в'їжджають на їх територію, пройти самоізоляцію або подібні заходи після їх повернення з регіону, який постраждав від коронавіруса. У разі виїзду з території ЄС прикордонні служби будуть проводити перевірки осіб з метою виявлення випадків зараження COVID-19 і не будуть дозволяти подорожувати хворим на коронавірус особам. У той же час, в перелік осіб з особливими функціями або потребами, на яких обмеження не поширюються (медичні працівники, прикордонники, транспортний персонал, дипломатичний корпус, транзитні пасажири, пасажири, що подорожують у зв'язку з невідкладними сімейними обставинами або потребують міжнародного захисту) було додано сезонних працівників у сфері сільського господарства

2. Спрощення транзитного режиму для репатріації громадян ЄС та членів їх сімей. Згідно з рекомендаціями, держави-члени ЄС повинні сприяти подальшому транзиту громадян ЄС та членів їх сімей, незалежно від їх громадянства, а також громадян третіх країн та їх утриманців, які мають посвідку на проживання і повертаються до держави ЄС свого громадянства або місця проживання. Доказами щодо транзитного проїзду можуть служити підтвердження про бронювання квитків на літак, поїзд і т. д. (дозволяється отримувати такі докази безпосередньо на кордоні, наприклад, купувати квитки в аеропорту або на вокзалі).

3. Зменшення кількості оформлених віз у консульських установах держав-членів ЄС.

Консульських установ держав-членів ЄС пропонується надавати мінімальні послуги для оформлення віз конкретним категоріям заявників (учасників заходів з військових питань безпеки або, у невідкладних медичних причин, інших категорій, визначених у пункті 1 рекомендацій і т. д.). Крім цього, від осіб, які отримали візи, при перетині кордону вимагати обґрунтування їх поїздки з проханням надати підтверджуючі документи, а також інформувати про необхідність пройти обстеження стану здоров'я і, в певних випадках, дотримуватися режиму самоізоляції після прибуття на територію ЄС.

4. Продовження термінів перебування іноземців у зв'язку з обмеженнями на поїздки, у т. ч. для громадян третіх країн, які не потребують оформлення віз. Особам, які не вимагають оформлення віз і змушені перебувати на території держави-члена ЄС більше дозволених 90/180 днів, мають оформлятися національні довгострокові візи або дозвіл на тимчасове проживання компетентними національними органами.

Нагадаємо, Євросоюз оприлюднив "дорожню карту" зняття карантинних обмежень, введених країнами з-за пандемії коронавіруса. Терміни зняття обмежувальних заходів будуть встановлюватися на основі спеціально розроблених критеріїв.