Українців попередили про новий вид інформаційної загрози

"Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатися ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для коригування вогню", - йдеться в повідомленні Центру.

Відзначається, що такі "користувачі" пишуть тільки в чатах українських міст, які тільки зазнали обстрілу. Виявити ці "живі" акаунти можна за однаковими типовими повідомленнями (див.фото нижче).

Фото: ворог почав використовувати новий вид інформаційної загрози, українців закликали до пильності (t.me/CenterCounteringDisinformation)

У центрі закликали українців нікому не повідомляти точне місце попадання снаряда і не викладати відео в момент удару. "Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і володарів багатотисячних Telegram-каналів!"- підкреслюється в повідомленні.