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Опади припиняються, але не скрізь. В Україну йде потепління до +15

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 15:06
Опади припиняються, але не скрізь. В Україну йде потепління до +15 Фото: в Україну йде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 10 грудня. Температура повітря підніметься, але на заході все ще будуть дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Циклон, який формував погоду протягом минулої доби вже втрачає силу, опади припиняються. Крім західних областей - там нові фронтальні системи із південного-заходу, повідомили в УкрГідрометцентрі. Стовпчики термометрів у більшості областей поповзуть вгору

Ожеледь та ожеледиця подекуди ще зберігаються, на додачу, ще й тумани погіршать видимість, зазначили синоптики. Проте, в денні години, із підвищенням температури та посиленням вітру, ожеледь та сніг у деяких центральних та північних областях почнуть вже стрімко руйнуватися та танути.

Завтра в Україні без істотних опадів, лише у західній частині вдень дощ та мокрий сніг (на Закарпатті протягом доби). Вночі та вранці в більшості областей країни туман, в західних, місцями і у північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1+6 тепла, вдень +4+9, у південних областях та в Криму +10+15 тепла; у західних областях вночі -0-5 морозу, вдень 0+5 тепла.

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