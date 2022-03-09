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Окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв у Житомирській області

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Середа 09 березня 2022 16:16
Окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв у Житомирській області Фото: окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв у Житомирській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська пропаганда вкотре вдається до поширення фейків щодо України. Цього ж разу розповідає про, нібито, переслідування євреїв у Житомирській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Вкотре окупант вдається до брехні, аби посіяти міжнаціональну ворожнечу в нашій країні.

Однак, цей фейк вже встиг спростувати головний рабин Житомира Шломо Вільгейм. За його словами, в Україні люди всіх національностей живуть мирно. Також він закликав усіх відповідально ставитися до пропаганди й перевіряти інформацію через надійні ресурси.

"Україна - вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії», – заявив Вільгейм.

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