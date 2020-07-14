Для українців відкрито вже 25 країн, - МЗС

Для українських туристів вже відкрито 25 напрямків для подорожей. Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни.

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За останні дні додалися Багамські острови та Ліван для подорожей.

Також він розповів, що змінився рейтинг найбільш популярних країн. На першому місці, по кількості переглядів на сайті МЗС про подорожі, зараз Угорщина.

Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає за перегляд українського списку країн "червоної зони".

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