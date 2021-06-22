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Для українців можуть ввести онлайн-прописку: Раді рекомендують схвалити закон

Автор: Юлія Струк

Комітет з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує Верховній раді прийняти законопроект про онлайн-прописку українців. Йдеться про проект №5463.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Закон вводить декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями.

Згідно із законопроектом, місце проживання декларується у:

  • житлі, яке знаходиться у приватній власності;
  • житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованому соціальному закладі, стаціонарному соціально-медичній установі і т.п.).

А місце проживання можна зареєструвати в житлі комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі.

У законі прописаний перелік всіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання.

Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

"Комітет рекомендує даний проект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Проект закону № 5463-1 рекомендується за результатами розгляду в першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше комітет рекомендував парламенту включити ці проекти до порядку денного.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Раді дозволити українцям отримувати прописку онлайн і прибрати з їх паспортів штамп про місце проживання, що передбачено в законопроекті №5463.

Так, на початку травня закон внесли в парламент.

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