Для українців можуть ввести онлайн-прописку вже восени, - Федоров

За його словами, послуга зміни місця реєстрації - найпопулярніша в країні.

"Ми багато сил кинули, щоб відцифрувати її. Запустили можливість міняти місце реєстрації онлайн в кількох містах. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків", - сказав Федоров.

Міністр пояснив, що сьогодні кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.

"А ще є військкомати - це окрема історія. Не говоритиму про корупційні зловживання. У цьому напрямку завжди є якийсь ментальний супротив робити цифровізацію. Та сподіваюся, що на Diia Summit у жовтні зможемо презентувати вже оновлену послугу, яка працюватиме по всій країні", - додав Федоров.