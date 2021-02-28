Для українців з березня почнуть діяти два нових безвізи

Для громадян України з березня набувають чинності дві нових безвізових угоди. Так, українці зможуть без віз відвідати Гренаду і нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Про це Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

2. Заморські території Нідерландів Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба", - написав Кулеба.

"Ми розширюємо свободу подорожей для Української попри усі обставини. 1 березня стартує 2 безвізи:

Також міністр зазначив, що з березня поновлюється сполучення з Грузією.

Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

Також РБК-Україна писало, що влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.

Крім цього повідомлялося, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому укладенню двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.

Зазначимо, раніше Кулеба повідомляв, що зараз питання безвізу між Україною і США неможливо вирішити. Але в майбутньому обговорення можливо.