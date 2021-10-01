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У "Дії" з'являться три нових сервіси: деталі

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:45
У "Дії" з'являться три нових сервіси: деталі Фото: у "Дії" з'являться три нових сервіси (diia.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада анонсувала нові сервіси в порталі "Дія". З'явиться можливість отримання електронного судового рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву керівниці проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксани Літвінової на "Х Щорічному судовому форумі".

За її словами, з'являться такі нові сервіси:

  • можна буде отримувати повідомлення про судове засідання, у якому громадянин бере участь,
  • можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення,
  • отримання електронного судового рішення, яке можна буде валідувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі.
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