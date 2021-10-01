У "Дії" з'являться три нових сервіси: деталі
Фото: у "Дії" з'являться три нових сервіси (diia.gov.ua)
Влада анонсувала нові сервіси в порталі "Дія". З'явиться можливість отримання електронного судового рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву керівниці проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксани Літвінової на "Х Щорічному судовому форумі".
За її словами, з'являться такі нові сервіси:
- можна буде отримувати повідомлення про судове засідання, у якому громадянин бере участь,
- можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення,
- отримання електронного судового рішення, яке можна буде валідувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі.