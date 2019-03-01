Українців інформуватимуть про розмір субсидій персональним повідомленням

Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Рева підкреслив, що українці мають постійно контролювати споживання комунальних послуг

Громадян України будуть інформувати про розмір субсидій персональним повідомленням. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Мінсоцполітики зазначив, що у повідомленні буде зазначений також розмір виплати для пенсіонерів.

"Для того, щоб поінформувати одержувача субсидій про нововведення передбачено надіслати кожному персональне повідомлення, в якому буде зазначено розмір субсидії, а також розмір виплати для пенсіонерів, або необхідність звернення до Ощадбанку для тих, хто не отримує пенсії", - повідомив Рева.

За його словами, громадяни мають постійно контролювати споживання комунальних послуг.

"Механізмом надання житлових субсидій готівкою передбачено, що громадяни мають постійно контролювати споживання своїх комунальних послуг і своєчасну сплату в повному обсязі, а не розмір обов’язкового платежу, як було раніше. Тобто, вони отримають повний рахунок і за повний рахунок повинні будуть заплатити коштами субсидій і своїми власними, які раніше були обов’язковою платою", - додав міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій населенню.

Так, середній розмір монетизованої субсидії у березні складе 1681 гривню, при цьому деякі українці отримають 24 тисячі гривень субсидії.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2019 року пенсіонери отримають субсидію для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. При цьому всі інші субсідіанти зможуть отримати субсидію з 12 березня у відділенні Ощадбанку за пред'явленням паспорта і ідентифікаційного коду.

Додамо, уряд схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Очікується, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги.