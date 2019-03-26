Українцям зняли обмеження по монетизації пільг на проїзд

Окружний адміністративний суд Києва скасував обмеження Кабінету міністрів по монетизації пільг на проїзд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що позивач подав до суду і вимагав скасувати пункти порядку, які визначали, що розмір щомісячної готівкової виплати визначається шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті у області (або містах Києві) на 30 поїздок. Позивач також посилався на те, що ці пункти обмежують його право на пільговий проїзд саме 30 безкоштовними поїздками.

Суд визнав протиправними та нечинними зазначені пункти порядку монетизації пільг на проїзд, затвердженого відповідною постановою Кабміну. Рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, в березні 2018 року Кабмін визначив соціальні нормативи для впровадження монетизації пільг на проїзд. Передбачалося, що монетизація буде розраховуватися на основі норми в 30 поїздок на місяць.

Раніше також повідомлялося, що пільговики в Києві можуть користуватися правом на безкоштовний проїзд необмежену кількість разів при наявності картки киянина.