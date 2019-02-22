Пільговики у Києві можуть користуватися правом на безоплатний проїзд необмежено

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Поїздки здійснюються на підставі картки киянина

Пільговики Києва необмежено можуть користуватися правом на безоплатний проїзд у громадському транспорті на підставі картки киянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як наголосив директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов, Київ наразі є єдиним містом в Україні, яке передбачає у своєму бюджеті кошти на відшкодування пільгового проїзду.

"Сьогодні пільговики столиці можуть користуватися правом на безоплатний проїзд необмежено, тобто здійснювати таку кількість поїздок, скільки вважають за потрібне. Міська влада не ухвалювала рішення про монетизацію пільг на проїзд, тож наразі діє чинний механізм, який застосовується у столиці для відшкодування пільг на проїзд у муніципальному транспорті", – зазначив Крикунов.

Він пояснив, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 197, обласні та Київська міська державна адміністрація мають затвердити розмір щомісячної готівкової виплати з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

На виконання постанови уряду розмір щомісячної готівкової виплати затверджувався у 2018 році. Аналогічний проект розпорядження КМДА підготовлений і цьогоріч.

"Згідно з постановою, рішення про монетизацію пільг на проїзд ухвалюється органами місцевими самоврядування, а розмір готівкової компенсації визначається шляхом множення середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті на 30 поїздок, що для Києва становить 240 грн. Утім, київська міська влада не приймала рішення про надання пільг з оплати проїзду у готівковій формі, тому у столиці наразі діє механізм безготівкової компенсації без обмеження кількості поїздок пільговиків", – пояснив Крикунов.

РБК-Україна писало, що у Києві запроваджується єдина система обліку пільговиків у міському громадському транспорті за допомогою картки киянина.