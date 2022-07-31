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Українцям у Сербії дали рекомендації через загострення конфлікту з Косово

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Неділя 31 липня 2022 22:57
Українцям у Сербії дали рекомендації через загострення конфлікту з Косово Фото: українцям в Сербії дали рекомендації через загострення конфлікту з Косово (twitter.com/gicariana)
Автор: Іван Носальський

Громадянам України радять не відвідувати південні регіони Сербії і уникати місця скупчення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Сербії.

"Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідування південних районів Сербії і уникати місць масового скупчення людей", - підкреслюють в посольстві

Також у відомстві зазначили, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України необхідно телефонувати на гарячу лінію: +381-63-111-31-85.

Оновлено (23: 10)

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію можна також звертатися на "гарячу лінію" Міністерства за телефоном: +380442381588.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.

Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Косово нібито готує напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.

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