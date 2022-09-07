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Українцям сьогодні почнуть надходити повідомлення про загрози: в чому причина і що робити

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Київ, Середа 07 вересня 2022 09:41
Українцям сьогодні почнуть надходити повідомлення про загрози: в чому причина і що робити Фото: українцям сьогодні почнуть надходити повідомлення про загрози (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від сьогодні, 7 вересня на телефони українців надходитимуть повідомлення про можливу загрозу. Таким чином ДСНС тестуватиме додаткову систему сповіщення.

РБК-Україна зібрало в матеріалі все що відомо про це тестування, кому воно надходитиме та як реагувати.

Яких регіонів це торкнеться?

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сьогодні почнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell у м. Києві та таких областях:

  • Вінницькій,
  • Волинській,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Кіровоградській,
  • Київській,
  • Львівській,
  • Одеській,
  • Полтавській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Черкаській,
  • Чернівецькій,
  • Чернігівській.

Що робити?

У ДСНС пояснюють, що на першому етапі відбуваються розсилки лише тестових повідомлень для перевірки роботи системи.

Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.

Які телефони підтримують ці сповіщення?

Отримувати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.

Втім, передбачено, що в майбутньому цей перелік розширять.

Якщо звук у телефоні вимкнений, чи буде чутно звук сповіщення?

Так. Як зазначили в ДСНС, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням. Тож гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

Що робити тим, хто не буде отримувати такі сповіщення?

Рятувальники радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами "Увага всім", які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна зібрало відповіді на головні питання щодо роботи повітряної тривоги.

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