Украинцам сегодня начнут поступать сообщения об угрозах: в чем причина и что делать
С сегодняшнего дня, 7 сентября на телефоны украинцев будут поступать сообщения о возможной угрозе. Таким образом ГСЧС будет тестировать дополнительную систему оповещения.
РБК-Украина собрало в материале все что известно об этом тестировании, кому оно будет поступать и как реагировать.
Каких регионов это коснется?
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сегодня начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях с помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell в г. Киеве и таких областях:
- Винницкой,
- Волынской,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Кировоградской,
- Киевской,
- Львовской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черновицкой,
- Черниговской.
Что делать?
В ГСЧС объясняют, что на первом этапе происходят рассылки только тестовых сообщений для проверки работы системы.
Они не связаны с возникновением реальной чрезвычайной ситуации и не требуют действий со стороны граждан.
Какие телефоны поддерживают эти уведомления?
Получать уведомления от системы Cell Broadcast могут преимущественно мобильные телефоны (смартфоны), которые произведены начиная с 2019 года, и которые имеют операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5.
Впрочем, предусмотрено, что в будущем этот перечень расширят.
Если звук в телефоне выключен, будет ли слышен звук уведомления?
Да. Как отметили в ГСЧС, это одно из ключевых преимуществ технологии Cell Broadcast над SMS-сообщением. Поэтому громкий сигнал вместе с вибрацией будет длиться 15-20 секунд или до момента выключения оповещения человеком.
Что делать тем, кто не будет получать такие оповещения?
Спасатели советуют следить за другими системами оповещения, а именно: за сигналами "Внимание всем", которые подаются с помощью электросирен и сигнально-громкоговорящих устройств и получать информацию о чрезвычайных ситуациях через телевидение и радиовещание, информационные ресурсы в сети Интернет и т. д.
Напомним, недавно РБК-Украина собрало ответы на главные вопросы по поводу работы воздушной тревоги.
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