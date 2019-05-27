Українцям за кордоном дали вказівки щодо парламентських виборів

МЗС розповіло про порядок включення в списки виборців на закордонній виборчій дільниці
Міністерство закордонних справ України розповіло про порядок включення в списки виборців на закордонній виборчій дільниці виборів у парламент. Рекомендації опубліковані на сайті посольства України у Великобританії.
"Шановні громадяни України! 23 травня 2019 року опублікований указ президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів", - зазначили в посольстві.
Згідно з указом, достроково припинені повноваження Верховної ради України восьмого скликання і призначено позачергові вибори до парламенту на 21 липня 2019 року.
"У зв'язку з цим пропонуємо вашій увазі рекомендації, які дозволять вам заздалегідь подбати про своє включення в список виборців на закордонній виборчій дільниці... і скористатися своїм правом голосу", - повідомили в посольстві.
Зазначено, що для зручності виборців і їх обізнаності про порядок включення в списки виборців за кордоном розроблена пам'ятка - алгоритм дій виборця з трьома кроками дій.
Списки виборців складаються на основі даних державного реєстру виборців. Перевірити включення до державного реєстру виборців і виборча адреса можна наступним чином:
Якщо дані та виборчу адресу правильні:
Якщо дані та виборчу адресу вказано невірно:
Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 24 травня, починається виборча кампанія в рамках дострокових виборів у Верховну Раду.
Додамо, що під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.